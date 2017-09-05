Депутат: зарплаты у женщин в России на треть ниже, чем у мужчин

По мнению депутата, в России по-прежнему существует открытая дискриминация женщин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Заработные планы у российских женщин, по данным Росстата и Минтруда на 2017 год, на треть ниже, чем у мужчин, а премии - в два раза меньше. Об этом в среду сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"По данным Росстата и Минтруда на 2017 год… зарплаты женские на треть меньше, чем мужские в аналогичных областях. Что касается премий, то они в два раза меньше [чем у мужчин - прим. ТАСС]", - сказала Пушкина, выступая на панельной дискуссии в рамках Восточного экономического форума.

Она добавила, что больше всех получают россияне, работающие в сфере добычи полезных ископаемых. "Но в этой области женщин - только одна пятая работников. Наша сфера - здравоохранение и образование, а это маленькие зарплаты..." - отметила зампред комитета Госдумы.

Она также привела данные Минпромторга России, согласно которым "среди руководителей высшей группы по всем видам экономической деятельности - 48% женщин".

"Но если углубляться в содержание этой цифры, то всего 10% из них - это женщины на ключевых постах. Наш потолок, в лучшем случае, - финансовый директор. Должность гендиректора в большом масштабе нам пока не светит. Стратегическими задачами бизнеса у нас занимаются мужчины", - рассказала Пушкина.

По мнению депутата, в России по-прежнему существует открытая дискриминация женщин. "Открытая дискриминация: на работе при поступлении женщины пенсионного возраста страдают, женщины продуктивного возраста страдают, им задаются вопросы неправильные, от нас хотят избавиться быстрее", - пояснила она.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.