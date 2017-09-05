Низкая температура СПГ позволит использовать его вместо охлаждающих газов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Японский университет предлагает в рамках строительства энергомоста между Россией и Японией строить канал передачи не только электроэнергии, но и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил в рамках ВЭФ-2017 председатель университета Чубу Атцуо Ииёси.

"Можем предложить новую схему - ЛЭП, которые могут использоваться для передачи электроэнергии, а также для прокачки СПГ", - сказал он.

Он отметил, что низкая температура СПГ позволит использовать его вместо охлаждающих газов, которые используются для охлаждения сверхпроводников.

Говоря о строительстве энергомоста между Россией и Японией, Ииёси отметил, что реализация проекта обеспечит экономический рост и энергобезопасность.

Он отметил, что главными характеристиками энергомоста станут низкие потери на фоне высокой сверхпроводимости энергомоста, экологичность линии, так как она будет проводиться под землей и ее экономичность, что позволит строить энергомост большой протяженности.

Университет Чубу и "Россети" в среду в рамках ВЭФ-2017 подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет рассматриваться возможность пилотных проектов практического тестирования разработок японских ученых на энергообъектах российского оператора.