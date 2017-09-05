Минэнерго прогнозирует двукратный рост добычи нефти и газа на Дальнем Востоке

Глава ведомства Александр Новак также подчеркнул, что первоочередной задачей Минэнерго видит развитие инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Объемы добычи нефти и газа на Дальнем Востоке в перспективе увеличатся вдвое, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"Мы видим в перспективе увеличение объемов добычи газа на Дальнем Востоке в два раза, добычи нефти - тоже в два раза, - сказал он. - Газ будет разрабатываться еще более высокими темпами, поскольку [есть] два крупных месторождения - Чаяндинское и Ковыктинское, а также Сахалинский узел. Здесь речь идет не только об угле, а обо всех направлениях нашего топливно-энергетического комплекса".

Новак подчеркнул, что первоочередной задачей Минэнерго видит развитие инфраструктуры.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.