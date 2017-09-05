Санавиация на Дальнем Востоке позволила эвакуировать 3 тыс. пациентов за полгода

На Дальнем Востоке Минздрав также увеличивает число мобильных диагностических комплексов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дальневосточная санитарная авиация позволила эвакуировать 3 тыс. пациентов в регионе за полгода. Об этом в рамках сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"За полгода первые мы эвакуировали 3 тыс. граждан в Дальневосточном округе", - сказала она. По словам министра, это позволило оказать им своевременную и качественную медицинскую помощь.

На Дальнем Востоке Минздрав также увеличивает число мобильных диагностических комплексов. "За этот уже год у нас увеличение на 12% медицинских бригад", - уточнила она.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.