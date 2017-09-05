Реализация проекта позволит создать до 2000 рабочих мест и запустить программу по подготовке высококвалифицированных кадров на базе Дальневосточного федерального университета

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Находкинский завод минеральных удобрений", строительство которого планируется начать в конце 2017 - начале 2018 года, запустит производство в 2021 году. Об этом сообщил гендиректор предприятия Николай Сабитов, представляя проект в презентационной зоне ВЭФ-2017.

"Общая стоимость проекта $6,3 млрд. Планируем начать строительство в конце этого года - начале следующего. Технический запуск планируем в 2021 году", - отметил он.

Говоря о поддержке проекта, Сабитов отметил, что в рамках развития региона проведена огромная работа по созданию благоприятного климата на Дальнем Востоке. "Государство идет на многие шаги по стимулированию инвесторов. Так, мы говорим о создании внешней инфраструктуры за счет государства, так мы сейчас ведем переговоры с различными фондами, созданными под эгидой Министерства по развитию Дальнего Востока, по субсидированию строительства объектов внутренней инфраструктуры", - сказал он, отметив, что также поддержка оказывается и налоговыми льготами, действующими на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке.

Строительство "Находкинского завода минеральных удобрений" предусматривает создание комплекса мощностью 2,2 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и до 2 млн тонн метанола в год. Выход на полную проектную мощность запланирован на 2022 год, а общая сумма проектных затрат оценивается в $6,3 млрд. Реализация проекта позволит создать до 2000 рабочих мест и запустить программу по подготовке высококвалифицированных кадров на базе Дальневосточного Федерального Университета. Ожидаемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней оцениваются на уровне около 11 млрд рублей в год.