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6 сентября, 07:51
В России появятся продукты под брендом "Дальневосточный гектар"
© Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Под этим брендом свою продукцию смогут продавать получатели бесплатных земельных участков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) приступило к регистрации бренда "Дальневосточный гектар", под которым свою продукцию смогут продавать получатели бесплатных земельных участков в рамках соответствующей программы. Об этом в среду в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков.

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"Мы в процессе регистрации бренда "Дальневосточный гектар" и будем предлагать гражданам присоединяться к этому бренду <…> Есть уже свойства бренда - это экологичность, географическая принадлежность... что позволяет даже отследить, откуда продукт взялся, так как участки [выделяемые в рамках проекта "дальневосточный гектар"] все пронумерованы", - сказал Тимаков.

Он добавил, что для АРЧК проект создания продуктового бренда не является коммерческим. По словам Тимакова, он направлен на то, чтобы у граждан появился новый стимул брать "дальневосточный гектар".

"Мы выйдем с инициативой по организации сбыта продукции, выращенной на "дальневосточном гектаре". Мы считаем, что эта продукция должна попадать на полки магазинов Дальнего Востока и [остальной] России и продвигать регион и сам механизм - предоставление бесплатного гектара на Дальнем Востоке", - отметил руководитель АРЧК.

О "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России.

Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

О форуме

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017"Дальневосточный гектар"Россия
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