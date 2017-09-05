РФ предлагает Японии строительство смешанного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина

Вице-премьер РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что переход сделает Японию континентальной державой

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. РФ предлагает Японии строительство автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина. Об этом сказал на сессии в рамках ВЭФ-2017 первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Предлагаем японским партнерам рассмотреть возможность строительства смешанного перехода автомобильно-железнодорожного от Хоккайдо до южной части Сахалина. При этом мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы - доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построения такого же сложного перехода", - сказал он.

Это, по его словам, даст РФ возможность дополнительно использовать свою ж/д инфраструктуру и одновременно "сделает Японию континентальной державой".