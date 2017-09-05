Японская компания поможет "Спецзаводу №1" Владивостока модернизировать мусоропереработку

Японская сторона также поможет в строительстве малогабаритного мусоросжигательного завода на территории городского полигона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Японская компания Sanko из префектуры Тоттори, специализирующаяся на переработке и утилизации мусора, поможет "Спецзаводу №1" во Владивостоке модернизировать предприятие. Как рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Тоттори Синдзи Хираи, соответствующий меморандум стороны подписали в среду.

"Сегодня с утра мы были в мэрии Владивостока, и там подписывался меморандум о сотрудничестве между компанией Sanko, которая находится в префектуре Тоттори, и между представителем "Спецзавода №1", - сказал он, пояснив, что речь идет о сотрудничестве в области утилизации отходов. Многие предприятия в Тоттори, по его словам, достигли хороших результатов в этой сфере. "Компания Sanko, которая представляет префектуру Тоттори, будет содействовать и в техническом плане, в том числе, модернизации данного "Спецзавода", - добавил он.

"С российской стороны меморандум подписал директор муниципального унитарного предприятия города Владивостока "Спецзавод 1" Евгений Ширяев, с японской - президент, генеральный директор акционерной компании Sanko Мива Харумити. Целью заключения меморандума является развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды путем обмена информации и содействия в реализации проекта по введению в эксплуатацию оборудования по газоочистке на "Спецзаводе", - говорится в сообщении пресс-службы Администрации Владивостока.

Отмечается, что помимо модернизации существующего завода японская сторона поможет в строительстве малогабаритного мусоросжигательного завода на территории городского полигона по захоронению бытовых отходов.

По словам губернатора Тоттори, благодаря активизации диалога между РФ и Японией, в том числе на высшем уровне, активно развивается и сотрудничество между регионами. В качестве одной из сфер, на которую возлагаются большие надежды, он назвал туризм.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.