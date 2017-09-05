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6 сентября, 07:59
Орешкин считает, что Россия заслуживает более высоких рейтингов международных агентств
© Михаил Метцель/ТАСС

Министр также отметил, что Россия не имеет гладкой линии экономической динамики

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Опасения международных рейтинговых агентств 2015-2016 годов относительно российской экономики сейчас во многом безосновательны, страна заслуживает более высоких суверенных рейтингов. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.

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"Те опасения, которые рейтинговыми агентствами высказывались, особенно в 2015-2016 гг., сейчас во многом уже просто безосновательны. Мы близки к стабильной и низкой инфляции, вернулись к экономическому росту, стабильная динамика на валютном рынке, созданы механизмы защиты экономики от внешних шоков, от волатильности цен на нефть. Все эти факторы вместе взятые позволяют говорить нам, что Россия заслуживает более высоких рейтингов", - сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях пересмотра рейтинга России S&P 15 сентября.

"Но конкретные рейтинги - это решение конкретных рейтинговых комитетов, рейтинговых агентств", - добавил он.

Министр подчеркнул, что если сравнивать Россию с другими странами, имеющими более высокие рейтинги, то российская экономика должна быть сильнее, так как имеет не такую "гладкую линию" экономической динамики. "С этой точки зрения, конечно, российская экономика должна быть сильнее", - подчеркнул он.

В феврале Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ с "негативного" на "стабильный", подтвердив рейтинг государственных облигаций РФ на уровне "Ba1". В марте другое международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до "позитивного" со "стабильного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+". Чуть позже агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

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ВЭФ-2017Орешкин, Максим СтаниславовичРоссия
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