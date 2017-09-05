Финансирование БК ЦСКА "Норильским никелем" останется на прежнем уровне

Вице-президент компании Елена Безденежных заявила, что перед клубом в новом сезоне вновь будут стоять максимальные задачи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Финансирование баскетбольного клуба ЦСКА горно-металлургической компанией "Норильский никель" в сезоне-2017/18 останется на прежнем уровне. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных.

"Размер вклада "Норильского никеля" останется на прежнем уровне. Сезон еще не начался, поэтому инсайд [о точном размере вклада] я выдавать не могу. До старта сезона осталось буквально 18 дней, и, по условиям Евролиги, мы будем обязаны раскрыть перед прессой все параметры бюджета", - сказала Безденежных.

В сезоне-2016/17 бюджет ЦСКА составлял 2,63 млрд рублей. "В последние годы они привлекают большое количество других спонсоров благодаря своей стратегии развития, утвержденной советом директоров. У ЦСКА и локации улучшились, есть хорошие подвижки с точки зрения внешнего продвижения, все это дает денежный результат", - отметила вице-президент "Норникеля".

По словам Безденежных, перед ЦСКА будут поставлены максимально высокие задачи на сезон. "Не может быть маленьких задач у команды, которая несколько раз выигрывала Евролигу. Она обязана побеждать", - сказала она.

Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.