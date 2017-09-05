Новак: возможное нефтяное эмбарго в отношении КНДР почти не касается России

Министр отметил, что Россия почти не поставляет нефть в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Вопрос возможного нефтяного эмбарго в отношении КНДР, введение которого предполагают обсудить в Совете Безопасности ООН после испытания страной водородного боезаряда, почти не касается России, так как нефть туда не поставляется. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Восточного экономического форума.

"Этот вопрос нас не сильно касается, так как мы почти не поставляем нефть в Северную Корею. Если взять статистику, то эти показатели близки у нулю", - сказал министр, добавив, что ему ничего не известно о возможных поставках в КНДР нефтепродуктов компанией ННК.

Усиление санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР также может включить в себя запрет или ограничение на поставки нефти и нефтепродуктов в республику.