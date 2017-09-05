Шувалов: экономика России может расти значительно быстрее 2% в год

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в экономике страны наметились позитивные тенденции, однако говорить о качественном изменении ситуации пока рано

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Российская экономика имеет явные преимущества по сравнению с рядом стран и может расти значительно быстрее 2% в год. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на ВЭФ.

"Вы знаете, что в мире происходит огромная нестабильность: США разъединены пополам. В других странах много что происходит. В Европейском союзе Brexit и негативные ожидания. Мы находимся в ситуации, когда при явных преимуществах экономика может расти значительно больше 2% в год", - сказал Шувалов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в экономике страны наметились позитивные тенденции, однако говорить о качественном изменении ситуации пока рано.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, прошли мероприятия в рамках предварительной программы форума.

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