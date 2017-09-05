Газпромбанк профинансирует строительство дороги в обход Хабаровска

"Обход Хабаровска" - платная автомобильная дорога, которая позволит разгрузить дорожную сеть города от транзитных автомобилей и вывести грузовые потоки за его пределы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк предоставит строительной группе ВИС финансирование на строительство дороги в обход Хабаровска, говорится в сообщении кредитной организации. Соответствующий документ в рамках Восточного экономического форума подписали член правления Газпромбанка Алексей Белоус, гендиректор входящего в группу ВИС ООО "РКК" Павел Овчинников, а также министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

"Кредитные средства будут предоставлены на принципах проектного финансирования для строительства новой автомагистрали в обход Хабаровска, - отмечается в сообщении. - Это крупнейший проект государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке общей стоимостью более 43 млрд рублей".

Объем финансирования со стороны Газпромбанка не уточняется.

"Обход Хабаровска" - платная автомобильная дорога, которая позволит разгрузить дорожную сеть города от транзитных автомобилей и вывести грузовые потоки за его пределы. Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 "Уссури", Р-297 "Амур" и А-375 "Восток" и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.