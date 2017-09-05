РФ предложила Китаю варианты сотрудничества в рамках приватизации "Совкомфлота"

Как сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, работа идет на экспертном уровне

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия предложила китайским партнерам варианты сотрудничества в рамках приватизации "Совкомфлота", заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Мы предложили китайским партнерам различные варианты сотрудничества вокруг "Совкомфлота" [в рамках приватизации], работаем на экспертном уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о приватизации судоходной компании.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.