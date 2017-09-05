Fesco и китайские партнеры заключили соглашения о создании транспортных сервисов

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Fesco в рамках третьего Восточного экономического форума подписала соглашения о сотрудничестве с китайскими партнерами Zhengzhou International Hub (ZIH) и группой "Шанхайский международный порт". Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.

Сотрудничество с ZIH направлено на создание совместных транспортных сервисов и привлечение дополнительного грузопотока для перевозки регулярного контейнерного поезда Fesco Silk Way Shuttle. В то же время соглашение с группой "Шанхайский международный порт" предусматривает расширение гуманитарного обмена и обмена информацией между российской компанией и китайским партнером, а также будет способствовать отправке грузов с использованием портов Шанхая и Владивостока, а также Транссибирской железнодорожной магистрали.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.