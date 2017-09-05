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6 сентября, 08:14
Минпромторг рассчитывает на поставки вертолетной техники в Южную Корею

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, в настоящее время вертолетный парка Южной Кореи на 26% состоит из российской техники

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел переговоры с министром по торговым переговорам министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Хен Джонгом в рамках Восточного экономического форума.

На переговорах российская сторона предложила продолжать поставки вертолетной техники в республику. Об этом сказал журналистам российский министр по итогам переговоров.

"Мы действительно обсуждали вопросы возможной поставки наших российских вертолетов на южнокорейский рынок с учетом того, что коллеги планируют увеличение закупок для своих внутренних государственных нужд", - сказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день, по информации Минпромторга РФ, вертолетный парка Южной Кореи на 26% состоит из российской техники.

"Коллеги восприняли наши предложения, будут прорабатывать... Продолжим дискуссию дальше", - сказал Мантуров.

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Теги
ВЭФ-2017Республика КореяРоссияМантуров, Денис Валентинович
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