Шувалов видит перспективы восстановления торговли с ЕС, несмотря на санкции

Брюссель начал вводить ограничения в отношении Москвы с марта 2014 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов видит перспективы восстановления торговли между Россией и Евросоюзом, несмотря на санкции. Об этом он заявил, выступая на ВЭФ.

"Наша торговля многосторонняя, она многовекторная. И мы сворачиваться не собираемся, если наши партнеры не предлагали какие-то ограничения. У нас такой повестки нет. Для нас Азиатско-Тихоокеанский регион крайне важен, но не в ущерб того, чтобы мы дальше развивали свои отношения с европейскими странами. Мы, кстати, надеемся, что, несмотря на все санкции, торговля потихоньку восстанавливается, мы видим большие перспективы", - сказал Шувалов.

ЕС начал вводить санкции против России в связи с событиями на Украине с марта 2014 года. Затем ЕС ввел в отношении РФ три пакета санкций: индивидуальные, секторальные санкции и так называемый крымский санкционный пакет. Все они продлеваются Брюсселем каждые полгода или год.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, прошли мероприятия в рамках предварительной программы форума.

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