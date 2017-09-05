В РФ планируют выделить 20 млрд рублей на программу "Ипотека и арендное жилье" в 2018 году

Паспорт проекта был утвержден по итогам заседания президиума Совета в октябре 2016 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Государство планирует выделить 20 млрд рублей на программу "Ипотека и арендное жилье" в 2018 году. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках Восточного экономического форума.

"Уже можно говорить о том, что на уровне председателя правительства поддержано продолжение и финансирование в объеме 20 млрд рублей на будущий год программы в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье". Это чисто федеральные деньги, плюс [будет] софинансирование со стороны субъектов РФ на инфраструктуру - в первую очередь, это будет социальная и внутриквартальная инфраструктура", - сказал Мень.

Паспорт проекта "Ипотека и арендное жилье" был утвержден по итогам заседания президиума Совета в октябре 2016 года. Он предусматривает "улучшение жилищных условий граждан России путем обеспечения высоких темпов ввода жилья (ввод 88 млн кв. м в 2018 году, 100 млн кв. м в 2020 году) и стимулирования спроса (выдача в 2018 году 1 млн ипотечных кредитов, в 2020 году 1,2 млн ипотечных кредитов, привлечение инвестиций в 2018 году в размере 15 млрд рублей в создание арендного жилья)".

На выполнение приоритетного проекта в нынешнем году также выделено 20 млрд рублей, что составляет 70% общей суммы, остальные 30% поступают из средств регионов.