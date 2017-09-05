Титов: Винер-Усманова заслуживает свою мировую академию художественной гимнастики

По словам вице-президента Международной федерации гимнастики, нужно активнее использовать талант Ирины Винер-Усмановой для пропаганды этого вида спорта

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заслуживает собственную академию мирового масштаба. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов.

Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который прошел в итальянском Пезаро в начале сентября. Российская команда завоевала семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды.

"Девочки выступили достойно, это следствие того, как у нас в стране развивается этот вид спорта. И, безусловно, сказывается талант и гений Ирины Винер-Усмановой. Я считаю, что она заслуживает свою мировую академию. Мы об этом уже думаем, чтобы [Международная] федерация гимнастики активнее использовала ее талант для пропаганды этого спорта", - сказал Титов.

Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.