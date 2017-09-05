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6 сентября, 08:23
"Русгидро" планирует вложить 250 млрд руб. в развитие энергосистемы Дальнего Востока

Заместитель гендиректора компании Джордж Рижинашвили отметил, что реализацию проектов в сфере энергетики в ДФО сдерживает отсутствие механизма гарантирования инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" намерена в течение ближайших пяти лет вложить порядка 250 млрд рублей в развитие энергосистемы Дальнего Востока. Об этом в среду сообщил заместитель генерального директора компании Джордж Рижинашвили, выступая на сессии "Возобновляемая энергетика: перспективы энергоснабжения удаленных территорий, изолированных от единой энергетической системы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Общий объем инвестиций компании на ближайшие пять лет в ДФО (Дальневосточный федеральный округ) - порядка 250 млрд рублей. Это та сумма, которую мы сейчас рассматриваем, более того, - это 50-60% [общей] инвестиционной нагрузки компании", - сказал Рижинашвили.

По его мнению, реализацию проектов в сфере энергетики на Дальнем Востоке сдерживает отсутствие механизма гарантирования инвестиций.

"Есть средства, есть, инфраструктурная организация - "Роснано", - есть ответственный энергетик - "РАО ЭС Востока", - не хватает механизма гарантирования инвестиций", - сказал первый заместитель генерального директора "Русгидро".

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Россия
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