В Якутии построят агропарк с круглогодичными теплицами

Инвестиции превысят 4 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Агропромышленный парк "Покровский" с круглогодичными теплицами планируют построить в Якутии в 45 км от Якутска. Об этом сообщила в среду директор департамента по взаимодействию с органами власти, институтами развития и финансово-кредитными организациями АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)", муниципальный район "Хангаласский улус" Мария Дмитриева.

"У нас инициирован проект - строительство агропромышленного парка "Покровский", который включает также тепличные круглогодичные комплексы. Цели и задачи - стимулирование комплексного развития отрасли производства продовольствия с последующим созданием локальных агропарков на территории всей Якутии под управлением ТОСЭР. Общая сумма инвестиций по проекту должна составить более 4 млрд рублей", - сказала она во время презентации инвестиционного проекта в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

По ее словам, также целью проекта является создание конкурентоспособного высокотехнологичного кластера агропромышленного комплекса. Проект направлен на импортозамещение в сфере производства продовольствия и обеспечение продовольственной безопасности Якутии.

Строительство включает два этапа. Первый - строительство тепличного комплекса общей площадью 2 га, второй - строительство овощехранилища на 6000 тонн, оптово-логистического центра, форелевого прудового комплекса и т.п. Земельный участок - 309 га - уже зарезервирован, в том числе под парк "Покровский" - 77 га. Рядом с участком проходят федеральная трасса, магистральные сети газоснабжения и электроснабжения.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.