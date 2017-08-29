Мень: переход "ФК Открытия" под контроль ЦБ не отразится на его девелоперских активах

Министр строительства и ЖКХ отметил, что это видно на примерах других санированных кредитных организаций
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Переход банка "ФК Открытие" под контроль Банка России не повлияет на его девелоперские активы.
Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках Восточного экономического форума.
"С учетом того, что это санация, мы видим по другим примерам, когда санировались банки, на развитии девелоперских проектов это никак не отразилось", - сказал Мень, отвечая на вопрос о взаимосвязи перехода банка под контроль ЦБ с его девелоперскими активами.
Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора.