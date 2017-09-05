Достройка и ввод Тайшетского завода не предполагает строительство новой ГЭС

Как сообщили в "Русгидро", на ТаАЗ предусматривается поставка электроэнергии с Богучанской ГЭС

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Участие "Русгидро" в проекте "Русала" по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) не предполагает строительство Нижне-Богучанской ГЭС. Об этом сообщил журналистам глава "Русгидро" Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ-2017.

"Нет, нам не предлагалось", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли "Русгидро" строить Нижне-Богучанскую ГЭС в рамках Тайшетского проекта.

Он уточнил, что на ТаАЗ предусматривается поставка электроэнергии с Богучанской ГЭС.

Заседание совета директоров, в повестку которого был включен вопрос о совместной с "Русалом" реализации проекта по завершению строительства ТаАЗа, состоялось 30 августа. Совет директоров одобрил предварительные условия вхождения генерирующей компании в проект. Итоговые условия вхождения в проект должны быть согласованы в течение трех месяцев.

Шульгинов отметил, что существенных изменений предварительных договоренностей за три месяца, скорее всего, не произойдет. "Существенные (изменения - прим. ТАСС) могут быть внесены, если при разработке документов стороны начнут отклоняться от основных условий вхождения в проект. Мы изложили свою позицию", - сказал он.

Со стороны "Русгидро" существенных изменений условий сотрудничества по Тайшетского проекту стоит ждать только в случае появления перед генерирующей компанией новых крупных обязательств по инвестиционным проектам. "Нужно еще сделать финансово-экономические модели с учетом других обязательств, которые витают в воздухе или появятся. Если обязательства буду какие-то там эксклюзивные или они приведут к тому, что у нас финансовая устойчивость будет нарушена, мы будем вносить туда (в условия сотрудничества по Тайшетскому проекту - прим. ТАСС) существенные изменения", - сказал Шульгинов.