В числе этих учебных заведений МГУ, МГИМО и РУДН
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Экспортом российского образования займутся 39 вузов, в том числе МГУ, МГИМО и РУДН, заявил в среду журналистам замглавы Минобрнауки Павел Зенькович на Восточном экономическом форуме.
"Минобрнауки определило 39 вузов, которые займутся экспортом российского образования. Это крупные федеральные университеты, научно-исследовательские вузы, РУДН, МГУ, Высшая школа экономики, МГИМО, Первый мед, МАИ, ряд транспортных вузов", - сказал Зенькович.
По данным Минобрнауки, в настоящее время наиболее приоритетные направления подготовки, которые выбирают иностранцы в российских вузах, - экономика и управление, клиническая медицина, образование и педагогические науки. Интерес к российскому высшему образованию традиционно высок в странах СНГ, в частности, сейчас в России обучается свыше 67 тыс. студентов из Казахстана. 13,5 тыс. студентов российских вузов приехали из Китая, 6,6 тыс. из Индии, 3,3 тыс. из Вьетнама.
Приоритетный проект "Экспорт образования" реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года. В его рамках предстоит усовершенствовать нормативную базу, регулирующую прием и обучение иностранцев, признание документов о зарубежном образовании, а также вопросы налогообложения образовательной деятельности в рамках международного сотрудничества.
Чтобы повысить привлекательность образовательных программ для иностранцев, предстоит разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том числе создать международные службы для поддержки иностранных студентов. Эта модель будет сначала внедрена в 20 вузах, а с 2021 - года во всех вузах страны.
В рамках реализации проекта предстоит развивать новые формы совместных образовательных программ, а также программ на английском языке, онлайн-образование для иностранцев, образовательные туристические маршруты и летние программы обучения для иностранцев, а также создать единый интернет-навигатор по российской системе образования. Кроме того, предстоит усилить продвижение бренда российского образования за рубежом через каналы загранпредставительств и ведущих СМИ, а также организовать консолидированное представление российских вузов на международных выставках.
В результате реализации проекта количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций - с 1 млн 100 тыс. человек до 3 млн 500 тыс. человек. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, должно вырасти в 2025 году по сравнению с 2016 годом вдвое.
Объемы средств, полученных от экспорта российского образования, должны вырасти более чем в пять раз, до более чем 373 млрд рублей в 2025 году.