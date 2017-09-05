В числе этих учебных заведений МГУ, МГИМО и РУДН

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Экспортом российского образования займутся 39 вузов, в том числе МГУ, МГИМО и РУДН, заявил в среду журналистам замглавы Минобрнауки Павел Зенькович на Восточном экономическом форуме.

"Минобрнауки определило 39 вузов, которые займутся экспортом российского образования. Это крупные федеральные университеты, научно-исследовательские вузы, РУДН, МГУ, Высшая школа экономики, МГИМО, Первый мед, МАИ, ряд транспортных вузов", - сказал Зенькович.

По данным Минобрнауки, в настоящее время наиболее приоритетные направления подготовки, которые выбирают иностранцы в российских вузах, - экономика и управление, клиническая медицина, образование и педагогические науки. Интерес к российскому высшему образованию традиционно высок в странах СНГ, в частности, сейчас в России обучается свыше 67 тыс. студентов из Казахстана. 13,5 тыс. студентов российских вузов приехали из Китая, 6,6 тыс. из Индии, 3,3 тыс. из Вьетнама.

Экспорт образования

Приоритетный проект "Экспорт образования" реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года. В его рамках предстоит усовершенствовать нормативную базу, регулирующую прием и обучение иностранцев, признание документов о зарубежном образовании, а также вопросы налогообложения образовательной деятельности в рамках международного сотрудничества.

Чтобы повысить привлекательность образовательных программ для иностранцев, предстоит разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том числе создать международные службы для поддержки иностранных студентов. Эта модель будет сначала внедрена в 20 вузах, а с 2021 - года во всех вузах страны.

В рамках реализации проекта предстоит развивать новые формы совместных образовательных программ, а также программ на английском языке, онлайн-образование для иностранцев, образовательные туристические маршруты и летние программы обучения для иностранцев, а также создать единый интернет-навигатор по российской системе образования. Кроме того, предстоит усилить продвижение бренда российского образования за рубежом через каналы загранпредставительств и ведущих СМИ, а также организовать консолидированное представление российских вузов на международных выставках.

В результате реализации проекта количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций - с 1 млн 100 тыс. человек до 3 млн 500 тыс. человек. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, должно вырасти в 2025 году по сравнению с 2016 годом вдвое.

Объемы средств, полученных от экспорта российского образования, должны вырасти более чем в пять раз, до более чем 373 млрд рублей в 2025 году.