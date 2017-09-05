Орешкин против идеи квотирования доли женщин на руководящих должностях

Министр экономразвития отметил, что ведомства и компании сами заинтересованы в "миксе" женщин и мужчин в коллективе для повышения своей эффективности

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил против идеи квотирования доли женщин на руководящих должностях. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

"Я, с одной стороны, поддерживаю (идею - прим. ТАСС), что микс мужчин и женщин приводит к оптимальным результатам. Но я, с другой стороны, против искусственных каких-то квот, потому что сферы разные", - сказал он.

Министр подчеркнул, что министерства и компании сами заинтересованы в "миксе" женщин и мужчин в коллективе для повышения своей эффективности. Орешкин добавил, что регулировать эту сферу должны рыночные механизмы.

Помимо этого, министр рассказал, что сейчас правительство готовит ряд предложений по привлечению женщин на госслужбе к работе во время декрета. Сейчас женщинам приходится полностью бросать работу во время ухода за ребенком. "Траектория карьеры на 15-20% оказывается ниже как раз из-за потерянного времени", - заметил министр.

Орешкин считает, что для обеспечения активного экономического роста российской экономики необходимо привлекать больше женщин к работе.