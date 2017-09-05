Привлечение молодых специалистов

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6 сентября, 08:35
На Дальнем Востоке появится более 110 тыс. новых рабочих мест до 2025 года

Гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков напомнил, что сейчас в регионе реализуются свыше 830 новых проектов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Рынок труда на Дальнем Востоке будет расти благодаря мерам новой экономической политики, реализуемой в регионе, до 2025 года здесь появится более 110 тысяч новых рабочих мест, сказал ТАСС гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Валентин Тимаков.

'ВЭФ-2017'
Пресс-конференция президентов России и Южной Кореи на ВЭФ-2017. Видеотрансляция

"Мы точно уверены, что рынок труда и зарплат будет расти, потому что запрос на кадры большой. Мы видим, в разрезе до 2025 года появится свыше 110 тыс. новых рабочих мест. Это свыше 830 новых проектов, которые реализуются в настоящее время на Дальнем Востоке", - сказал Тимаков в среду во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он напомнил, что правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, которая предполагает в том числе решение кадровых вопросов региона. Тимаков добавил, что работодатель уже сейчас "задумывается о том, чтобы привлечь людей не только зарплатой, но еще и жильем и социальной инфраструктурой".

В качестве примера Тимаков привел завод "Звезда" в Приморском крае, где сейчас открыто более 400 вакансий, а для привлечения персонала предприятие занимается строительством жилья.

"Потребность в людях уже сейчас чувствуется, как только формируется высокая экономическая плотность, предприятий становится больше, это влияет на рост заработной платы", - сказал Тимаков.

Он считает, что новые рабочие места привлекут в регион людей и с других территорий.

"Согласно концепции, население региона должно увеличиться на 300 тыс. человек до конца 2025 года: 50 тыс. - это прирост населения за счет рождаемости, 250 тыс. - это люди, которые переедут с семьями на создаваемые новые рабочие места"- сказал Тимаков.

Он выразил мнение, что благодаря всем мерам, которые сейчас предпринимаются, демографическая ситуация на Дальнем Востоке до 2020 года будет стабилизирована.

"Положительное сальдо будет достигнуто - за счет появления новых предприятий, также улучшения качества жизни на Дальнем Востоке", - сказал руководитель АРЧК.

Привлечение молодых специалистов

Для привлечения в дальневосточные регионы молодых специалистов агентством разработан навигатор востребованных проектов, сообщил Тимаков. В нем можно найти все вакансии, которые появляются на Дальнем Востоке, и планируемую зарплату.

"Навигатор - это реестр, информационный справочник для молодежи. Они видят, чему учиться и где учиться" - сказал он.

Для решения кадровой проблемы агентство также формирует по запросу работодателей техническое задание для вузов и техникумов по тем профессиям, которые будут востребованы в будущем. По словам Тимакова, речь идет о стратегии опережающего образования, которая направлена на то, чтобы обеспечить специалистами новые производства и предприятия, которые появятся в регионе.

"Мы говорим рынку: через пять лет нужны будут такие-то вакансии, общаемся с вузами. Мы ориентируем вузы на контрольные цифры приема с учетом будущих потребностей экономики",- сказал Тимаков.

Концепция демографической политики на Дальнем Востоке

Ранее сообщалось, что реализация концепции демографической политики на Дальнем Востоке, подготовленной Минвостокразвития РФ, будет состоять из двух этапов.

На первом этапе (2017-2020 годы) планируется осуществить меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения региона. На втором (2021-2025 годы) внимание будет обращено на увеличение естественного и миграционного прироста населения на Дальнем Востоке.

В ходе реализации концепции ожидается рост численности населения до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, снижение показателя смертности до 11,5 случаев на 1 тыс. человек, увеличение продолжительности жизни граждан до 74,2 лет, а также создание условий для роста численности населения в регионе до 7 млн человек.

Создание концепции обусловлено падением численности населения в период с 1991 года по 2000 год на 1,2 млн человек.

О форуме

ВЭФ-2017 стартовал во Владивостоке в среду, форум пройдет в течение двух дней, 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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Теги
ВЭФ-2017Развитие Дальнего ВостокаРоссия
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