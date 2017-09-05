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6 сентября, 08:54
Минздрав планирует привлечь к вакцинации до половины населения страны
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

По словам Вероники Скворцовой, доминирующим штаммом в этом году будет свиной грипп и грипп B

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Около половины населения России планируется привить от гриппа в этом году. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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"Мы можем сказать, что в этом году мы охват увеличим, как мы надеемся, фактически до половины населения страны. Это позволит нам справиться с той эпидемией, которая сейчас на подходе", - сказала она.

По словам Скворцовой, доминирующим штаммом в этом году будет свиной грипп (H1N1), а также H3N2 и грипп B. "Такое сочетание штаммов требует, чтобы все регионы тщательно подготовились к эпидемии", - подчеркнула Скворцова.

Глава Минздрава отметила, что за период с 2011 по 2012 год охват населения вакцинацией резко увеличился, благодаря чему за пять лет заболеваемость гриппом снизилась в 3,5 раза, а также уменьшилось количество осложненных форм и летальных исходов.

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ВЭФ-2017РоссияСкворцова, Вероника Игоревна
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