Эксперт: ни США, ни Китай не могут позволить себе развязать торговую войну друг с другом

По мнению сотрудника Центра стратегических и международных исследований Эдварда Люттвака, Соединенным Штатам и КНР "приходится считаться с необходимостью доступа на рынок друг друга"

"Нет, торговой войны между Китаем и США не произойдет, так как им приходится считаться с необходимостью доступа на рынок друг друга. Ни США, ни Китай не могут позволить себе торговую войну", - сказал он.

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ни Соединенные Штаты, ни Китай не могут позволить себе развязать торговую войну друг с другом из-за важности взаимного доступа на рынок обеих стран. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС на полях третьего Восточного экономического форума бывший советник президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эдвард Люттвак.

"То, что предпринимает администрация президента США Дональда Трампа, необходимо рассматривать не как протекционизм, а как меры по восстановлению баланса, эквилибриума. Более 40 лет США фактически осуществляли режим свободной торговли в одностороннем порядке. Вне зависимости от действовавших правил и режимов ряд стран осуществляли беспошлинный экспорт в США", - пояснил эксперт.

"В свою очередь Соединенные Штаты не могли свободно экспортировать свои товары, например, в Китай. КНР, когда она была бедной страной, получила ряд исключений в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)", - указал Люттвак. По его словам, власти Китая заставляли иностранных инвесторов передавать технологии. "Они делали упор на создании СП, поэтому американским компаниям пришлось делиться своими технологиями. Кроме того, Китай закрыл целые сектора своего рынка (для иностранного участия)", - подчеркнул специалист.

Как пояснил он, существующие условия торговой системы США были разработаны 40 лет назад и устарели, так как Китай из бедной страны превратился во вторую экономику мира. "США этого больше не потерпят, и Трампу удалось достичь консенсуса (с американской элитой - прим. ТАСС) по этому поводу, все с этим согласились. Что касается многих политических вопросов, то здесь у него нет консенсуса, однако по этой проблеме (внешнеэкономической политике - прим. ТАСС) он его достиг", - заключил Люттвак.