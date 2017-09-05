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6 сентября, 08:43
В России заработал интернет-портал "Работа на Дальнем Востоке"

Гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков отметил, что портал позволит работодателям общаться с кандидатами напрямую

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Работодатели дальневосточных регионов смогут искать сотрудников с помощью открывшегося в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке интернет-портала "Работа на Дальнем Востоке". Об этом в интервью ТАСС сообщил в среду на ВЭФ генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Валентин Тимаков.

"Онлайн площадка сейчас работает. [Она] предназначена для того, чтобы стать маркетплейсом (marketplace - площадка, где встречаются представители бизнеса для заключения контрактов - прим. ТАСС) для работодателей и кадровых агентств", - сказал Тимаков.

Он пояснил, что портал будет выполнять функцию "одного окна" для участников рынка труда. По словам главы АРЧК, создание онлайн площадки "Работа на Дальнем Востоке" позволит работодателям и кадровым агентствам общаться между собой и с кандидатами напрямую.

"Это системный подход к формированию прозрачного и понятного рынка труда", - отметил Тимаков.

Ранее сообщалось, что до 2025 года на Дальнем Востоке появится более 110 тыс. новых рабочих мест.

Третий ВЭФ проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Россия
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