Минобрнауки: приостановка выдачи американских виз не скажется на студенческих обменах

Замглавы Минобрнауки отметил, что сейчас ведомство совместно с МВД работает над упрощением въезда иностранных студентов в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Приостановка выдачи американских виз не скажется на международных студенческих обменах с США. Об этом в среду заявил журналистам замглавы Минобрнауки Павел Зенькович на Восточном экономическом форуме.

"Визовые проблемы, которые сейчас со Штатами, нас не касаются, мы их не видим. У нас не такой большой обмен, для нас [США] не целевая аудитория, скажем так", - отметил Зенькович.

Он также добавил, что сейчас Минобрнауки совместно с МВД работает над упрощением въезда иностранных студентов в Россию. "Есть ряд мер, которые мы должны будем предпринять, чтобы упростить въезд иностранным студентам. Мы плотно работаем с МВД в плане миграционного законодательства, чтобы студентам здесь было комфортнее", - подчеркнул замминистра.