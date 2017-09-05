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6 сентября, 08:48
"Русгидро" и японская NEDO планируют построить в Якутии ветропарк мощностью до 1 МВт

Холднинг уже приступил к проектированию ветряных электростанций

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Русгидро", японская правительственная организация NEDO и правительство Якутии подписали на Восточном экономическом форуме декларацию о намерениях по реализации демонстрационного проекта строительства системы ветрогенерации в поселке Тикси в Якутии, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа. В соответствии с декларацией, участники намерены построить в Тикси ветропарк мощностью до 1 МВт.

Участники разработают схему осуществления поставки и передачи оборудования, выполнения строительно-монтажных работ, создания необходимой инфраструктуры и ввода объекта в эксплуатацию.

"Документ фиксирует намерение NEDO осуществить разработку ТЭО (технико-экономическое обоснование - прим. ред.) демонстрационного проекта, поручив выполнение этой работы японским организациям. Также NEDO планирует поставку трех ветроэнергетических установок единичной мощностью 300 кВт, трех дизельгенераторов, систем аккумулирования электроэнергии и автоматизированного управления", - говорится в материалах к подписанию.

Правительство Якутии и "Русгидро" намерены разработать план создания базовой инфраструктуры ветропарка, в том числе строительство ЛЭП, к моменту завершения разработки ТЭО.

"Русгидро" уже приступила к проектированию ветряных электростанций.

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ВЭФ-2017РоссияЯпония
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