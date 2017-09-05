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6 сентября, 08:53
Эксперты: режим свободного порта Владивосток позволяет быстрее окупать вложения

Участники дискуссии в рамках ВЭФ отметили, что главным положительным моментом работы в качестве резидента СПВ является возможность предприятий существенно экономить на налогах и платежах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС /.Режим свободного порта Владивосток (СПВ) позволяет инвесторам на 20% быстрее окупать свои вложения. При этом этот экономический механизм может работать еще эффективнее, если ввести дополнительные меры по стимулированию резидентов.

Такое мнение высказали участники сессии "Свободный порт Владивосток: успехи и вызовы. Думаем вместе", которая состоялась в среду в рамках Восточного экономического форума(ВЭФ-2017).

Участники дискуссии отметили главным положительным моментом работы в качестве резидента СПВ возможность предприятий существенно экономить на налогах и платежах, что позволяет высвобождать средства для развития компаний.

Преимущества налоговых льгот

"Есть реальная экономическая составляющая. По Хабаровскому краю мы считаем, что режим свободного порта первые 10 лет дает [предприятию] экономию в 70% на налогах и платежах, на 20% быстрее по времени окупается инвестпроект", - сказал первый заместитель председателя правительства Хабаровкого края Юрий Чайка.

'ВЭФ-2017'
Пресс-конференция президентов России и Южной Кореи на ВЭФ-2017. Видеотрансляция

По его словам, налоговые льготы позволяют предприятиям вкладываться не только в свое развитие, но и в социальные проекты.

"Инвесторы не только развивают бизнес, но и строят жилье для работников, улучшают качество жизни на территории района, куда пришли, несут социально ответственную нагрузку",- подчеркнул Чайка.

Председатель правления компании "Композитное кораблестроение" Дмитрий Волошенко, которая около года работает в качестве резидента СПВ, также обратил внимание на преимущества налоговых льгот.

"За год благодаря преференции порта нам удалось сэкономить около 10 млн рублей", - сказал он.

В то же время участники дискуссии обратили внимание на моменты, препятствующие эффективному использованию механизма СПВ. Одним из основных таких моментов является действие налогов льгот в отношении уже работающих в регионах компаний, которые хотели бы войти со своими проектами в число резидентов.

По мнению первого заместителя гендиректора ООО "УПК- управляющая организация АО Восточный порт" Ирины Ольховской, необходимы более детальные решения по изменению налогового кодекса.

"Сейчас налоговые льготы действуют только для новых предприятий", - отметила она, подчеркнув, что распространение льгот не только на новые проекты стимулировало бы резидентов активнее инвестировать в свое развитие.

Свободный порт Владивосток

Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" был подписан президентом РФ в июле 2015 года и вступил в силу в октябре того же года. В июле 2016 года, его действие было распространено на Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ на Сахалине, Петропавловск- Камчатский, Певек и Лазовский район Приморского края.

С 1 июля 2017 года режим свободного порта распространен на Углегорский городской округ Сахалинской области.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка ранее заявлял, что планируется и дальше расширять границы свободного порта и совершенствовать механизм порто-франко. Министерство уже внесло в правительство РФ предложения по распространению режима свободного порта на международные аэропорты Хабаровска (Новый), Петропавловска-Камчатского (Елизово), на Советско-Гаванский муниципальный район.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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