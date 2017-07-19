"Ростелеком" может создать национальный регистр данных о здоровье россиян

Сейчас "Ростелеком" занимается подключением российских государственных и муниципальных медицинских учреждений к скоростному интернету

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" может создать национальный информационный регистр, в котором будет храниться информация о здоровье россиян. Об этом заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках Восточного экономического форума.

"Я думаю, что со временем мы будем готовы создать национальный регистр, где каждый житель России будет иметь свое место хранения информации, начиная с даты рождения, по мере приближения, все будет накапливаться, доступ будет возможен для врачей из любой точки, чтобы обеспечить быстрое принятие решений", - сказал он.

Осеевский добавил, что защита персональных данных в регистре будет осуществляться, как с помощью традиционного пароля, так и на основе биометрических данных.

В своем выступлении он также сообщил, что "Ростелеком" завершает тестирование технологии, позволяющей врачам надиктовывать записи в электронные медицинские карты.

Сейчас "Ростелеком" занимается подключением российских государственных и муниципальных медицинских учреждений к скоростному интернету. Точки подключения к интернету создаются в рамках государственной программы "Информационное общество (2011-2020 годы)". Для этих целей в 2017-2018 годах планируется построить магистральные каналы связи, создать или модернизировать узлы связи и "последние мили" до медицинских организаций. Всего в рамках проекта планируется организовать 13 тыс. 890 точек подключения больниц и поликлиник к интернету.

Кроме того, президент "Ростелекома" отметил, что само по себе подключение больниц к интернету не решит проблем. "Здесь очень важно создание централизованных хранилищ медицинских изображений, которые должны в себе сконцентрировать самую важную часть - результаты обследований магнитно-резонансных томографов, компьютерных, УЗИ. В трех субъектах Дальнего Востока сегодня мы такие технологии поставили - это Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровск", - отметил он.