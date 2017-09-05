Хабаровский край и "МСП Банк" расширят сотрудничество в сфере поддержки малого бизнеса

Губернатор региона Вячеслав Шпорт подчеркнул, что приход в край новой кредитной организации даст мощный стимул к реализации новых проектов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края и "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" ("МСП Банк") подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке соглашение о сотрудничестве, которое определяет взаимодействие банка и властей региона в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, сообщила в среду пресс-служба правительства Хабаровского края.

Губернатор региона Вячеслав Шпорт на церемонии подписания подчеркнул, что приход в край новой кредитной организации, которая намерена оказывать поддержку развитию малого и среднего бизнеса, даст мощный стимул к реализации новых проектов.

"Очень важно, что сегодня появляется все больше доступных инструментов финансирования. Это особенно значимо для индивидуальных предпринимателей, для небольших компаний, для фермеров, которые собираются реализовывать проекты на "дальневосточном гектаре". Мы продолжим работу с банком для того, чтобы условия кредитования были максимально комфортными для бизнеса в Хабаровском крае", - сказал Шпорт, его слова приводит пресс-служба.

Председатель правления банка Дмитрий Голованов напомнил, что несколько дней назад в Хабаровске открылся офис банка.

"Предпринимателям будет доступна стандартная линейка банковских продуктов, в том числе в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также гарантии в рамках Национальной гарантийной системы. Мы также разработали предложения по займам специально для дальневосточного бизнеса. Речь идет об участниках программы "Дальневосточный гектар", резидентах территорий опережающего развития и свободного порта [Владивосток]", - цитирует Голованова пресс-служба.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.