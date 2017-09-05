Пивоваренный завод для экспорта напитка в Китай построят в Биробиджане к 2018 году

На приобретение оборудования, реконструкцию здания и закупку сырья необходимы инвестиции в размере около 116-120 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дальневосточная компания "Русский продукт" построит к 2018 году пивоваренный завод в городе Биробиджане в Еврейской автономной области. Продукцию предприятия планируется экспортировать в Китай, сообщил в среду генеральный директор компании Денис Рогов, во время презентации инвестиционного проекта на Восточном экономическом форуме.

"Пивоваренный завод будет открыт в 2018 году. Помещение само есть (3,8 тыс. квадратных метров), далее необходимы инвестиции в размере около 116-120 млн рублей на приобретение оборудования, реконструкцию здания и закупку сырья для запуска данного проекта", - сказал он.

Рогов добавил, что предприятие откроют на территории площадью 1 гектар, которая находится в собственности компании. Завод планирует производить до 7,2 млн литров пива в год. Сырье будут закупать как у российских поставщиков, так и в Германии и Чехии.

В основном, рассчитывают в "Русском продукте", пиво будут покупать в регионах Дальнего Востока (20%) и в Китае (80%). Продавать напиток компания планирует в российских и китайских барах и супермаркетах, в том числе в собственных.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.