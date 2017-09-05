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6 сентября, 10:21
Премьер-министр Японии прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Синдзо Абэ заявлял, что на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным рассчитывает добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в среду во Владивосток, где примет участие в работе Восточного экономического форума. На 7 сентября у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Общаясь с журналистами перед отлетом из Токио, глава японского правительства подчеркнул, что на предстоящих переговорах с Путиным рассчитывает добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора. Добавив еще больше конкретики в совместную экономическую деятельность на северных территориях (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) и сделав посещение этих территорий их бывшими жителями еще более свободными, я хочу добиться прогресса в решении проблемы мирного договора", - отметил Абэ. Он также выразил намерение обсудить с российским президентом проблему КНДР, которая 3 сентября провела очередное ядерное испытание.

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ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияКНДРЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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