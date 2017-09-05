{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 09:02
Продление нулевой ставки НДС на рейсы в Крым после 2018 года обсудят в конце текущего года

Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, вопрос намерены рассмотреть на совещании у президента

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Вопрос продления нулевой ставки НДС на авиаперевозки в Крым после 2018 года будет обсуждаться в конце этого года на совещании у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на ВЭФ-2017.

"Сейчас нулевая ставка НДС на авиаперевозки пассажиров в Крым и Севастополь действует до конца 2018 года. Вопрос ее продления планируется рассмотреть на совещании у президента России в конце 2017 года", - сообщил он.

Нулевая ставка НДС для перелетов в Крым была введена с 1 июня 2014 года. Эта мера позволила снизить себестоимость полетов для авиаперевозчиков, что сказывается на стоимости авиабилетов.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Теги
ВЭФ-2017РоссияСоколов, Максим Юрьевич
Читать далее
Пресс-конференция президентов России и Южной Кореи на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
6 сентября, 09:22
Более 25 компаний подали заявки на получение бренда Made in Russia в 2017 году
6 сентября, 09:21
Хайбулаев: российским дзюдоистам нужна база на Дальнем Востоке
6 сентября, 09:20
Вьетнамский производитель молока стал резидентом ТОР "Михайловский" в Приморье
6 сентября, 09:13
"Русгидро" хочет подать в суд по вопросу возмещения затрат на строительство ГЭС в Киргизии
6 сентября, 09:10
Эксперт: возможность возврата инвестиций создаст конкуренцию на рынке энергетики в ДФО
6 сентября, 09:09
Колобков: более половины сборной России будет готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке
6 сентября, 09:00
МИД РФ: ситуация на Корейском полуострове подходит к опасной грани военного столкновения
6 сентября, 08:51
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.