Продление нулевой ставки НДС на рейсы в Крым после 2018 года обсудят в конце текущего года

Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, вопрос намерены рассмотреть на совещании у президента

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Вопрос продления нулевой ставки НДС на авиаперевозки в Крым после 2018 года будет обсуждаться в конце этого года на совещании у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на ВЭФ-2017.

"Сейчас нулевая ставка НДС на авиаперевозки пассажиров в Крым и Севастополь действует до конца 2018 года. Вопрос ее продления планируется рассмотреть на совещании у президента России в конце 2017 года", - сообщил он.

Нулевая ставка НДС для перелетов в Крым была введена с 1 июня 2014 года. Эта мера позволила снизить себестоимость полетов для авиаперевозчиков, что сказывается на стоимости авиабилетов.