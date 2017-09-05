Эксперт: возможность возврата инвестиций создаст конкуренцию на рынке энергетики в ДФО

Гендиректор компании "Хевел" Игорь Шахрай отметил, что такая возможность также привлечет новых инвесторов в регион

ТАСС, 6 сентября. Создание механизмов, которые обеспечат возможность возврата инвестиций, приведет новых инвесторов и обеспечит конкуренцию на рынке развития энергетики в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом заявил гендиректор компании "Хевел" Игорь Шахрай в среду на сессии "Возобновляемая энергетика: перспективы энергоснабжения удаленных территорий, изолированных от единой энергетической системы (ЕЭС)" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Один из главных вопросов - возможность возврата инвестиций. Если заработает предложенный Роснано Дальневосточный фонд возобновляемой энергетики либо будет подтверждение тарифа на какой-то минимальный период окупаемости, это будет не только "Русгидро", "Хевел" или другая компания, а рынок с конкурсами. Много компаний будут пытаться самостоятельно реализовывать проекты в энергетике", - сказал Шахрай.

При этом, отметил он, никаких субсидий не нужно, компании сами приносят свои деньги.

"Все, что нужно - это гарантировать, что деньги можно вернуть. Проекты будут реализованы на рубеже пяти лет, не более", - сказал Шахрай.

В пример он привел опыт своей компании по реализации проектов в энергетике.

"Структура проекта: 25-30% - наш капитал, остальные деньги привлекаем в банке. Строим конкретную дизельную установку с аккумуляторными батареями российского производства и солнечной станцией. Подбираем отдельные параметры для каждого конкретного поселка в зависимости от структуры потребления, наличия промышленных предприятий или социальных объектов", - рассказал Шахрай.

По его словам, технически проекты вполне реализуемы. У них разная окупаемость, от семи до 15 лет: есть проекты, которые тяжело окупаются, есть эффективные, с учетом стоимости дизеля, наличия солнца, коэффициента расхода.

Компания возводит энергообъекты в Алтайском крае и Забайкалье, планирует в 2018-2019 годах построить солнечные станции в 12 поселках Якутии общей мощностью до 2-3 МВт.

"В сравнении с сетевой генерацией это не очень много, но для развития и надежности снабжения территории - это огромный шаг", - отметил Шахрай.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.