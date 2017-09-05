Вьетнамский производитель молока стал резидентом ТОР "Михайловский" в Приморье

Проект предполагает строительство трех животноводческих комплексов с общим поголовьем 15 тыс. голов крупного рогатого скота, а также строительство молокозавода

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дочерняя структура одного из крупнейших вьетнамских аграрных холдингов TH Group - "ТиЭйч Рус Приморский" - получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае, где компания намерена открыть три животноводческих комплекса и молокозавод. Соответствующее соглашение заключили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке генеральный директор "ТиЭйч Рус Приморский" Нго Тхань Хоан и глава АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов.

"Проект предполагает строительство трех животноводческих комплексов с общим поголовьем 15 тыс. голов КРС (крупного рогатого скота) и строительство молокозавода с ежегодным производством 60 тыс. тонн молока. Проект реализуется в Приморском крае", - рассказал ТАСС директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерий Дубровский.

Общий объем инвестиций, по его словам, составит 16,6 млрд рублей.

Дубровский добавил, что сейчас проект находится на стадии проектирования, а готовить землю под будущие предприятия начнут в следующем сезоне.

Строительство животноводческих комплексов стартует в 2019 году.