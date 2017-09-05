{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 09:13
Вьетнамский производитель молока стал резидентом ТОР "Михайловский" в Приморье

Проект предполагает строительство трех животноводческих комплексов с общим поголовьем 15 тыс. голов крупного рогатого скота, а также строительство молокозавода

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дочерняя структура одного из крупнейших вьетнамских аграрных холдингов TH Group - "ТиЭйч Рус Приморский" - получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае, где компания намерена открыть три животноводческих комплекса и молокозавод. Соответствующее соглашение заключили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке генеральный директор "ТиЭйч Рус Приморский" Нго Тхань Хоан и глава АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов.

"Проект предполагает строительство трех животноводческих комплексов с общим поголовьем 15 тыс. голов КРС (крупного рогатого скота) и строительство молокозавода с ежегодным производством 60 тыс. тонн молока. Проект реализуется в Приморском крае", - рассказал ТАСС директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерий Дубровский.

Общий объем инвестиций, по его словам, составит 16,6 млрд рублей.

Дубровский добавил, что сейчас проект находится на стадии проектирования, а готовить землю под будущие предприятия начнут в следующем сезоне.

Строительство животноводческих комплексов стартует в 2019 году.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Теги
ВЭФ-2017Россия
Читать далее
Пресс-конференция президентов России и Южной Кореи на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
6 сентября, 09:22
Более 25 компаний подали заявки на получение бренда Made in Russia в 2017 году
6 сентября, 09:21
Хайбулаев: российским дзюдоистам нужна база на Дальнем Востоке
6 сентября, 09:20
"Русгидро" хочет подать в суд по вопросу возмещения затрат на строительство ГЭС в Киргизии
6 сентября, 09:10
Колобков: более половины сборной России будет готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке
6 сентября, 09:00
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.