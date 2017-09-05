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6 сентября, 09:00
Колобков: более половины сборной России будет готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке

По словам министра спорта РФ, только во Владивостоке планируют готовиться к летним Играм в Токио пять команд

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Примерно 50-60% национальных сборных России проведут подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года на Дальнем Востоке. Об этом на сессии "Спорт. Что будет сделано?" на Восточном экономическом форуме заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Наша главная задача - обеспечить максимальный уровень подготовки для наших сборных. Примерно 50-60 процентов команд будут готовиться на Дальнем Востоке к Олимпиаде, которая пройдет в Токио. Только во Владивостоке планируют готовиться пять команд - это и сборные по гимнастике, бадминтону, дзюдо, гребле", - сказал Колобков.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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