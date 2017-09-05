"Русгидро" хочет подать в суд по вопросу возмещения затрат на строительство ГЭС в Киргизии

Глава компании Николай Шульгинов сообщил, что объявлен конкурс на поиск международного консультанта по арбитражу

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" готовится подать в суд по вопросу возмещения затрат на строительство ГЭС в Киргизии, заявил журналистам глава компании Николай Шульгинов.

"Объявили конкурс на поиск международного консультанта по международному арбитражу", - сказал Шульгинов в кулуарах ВЭФ-2017, отвечая на вопрос как идут переговоры с властями Киргизии о возмещении затрат, понесенных "Русгидро" на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Отвечая на уточнявший вопрос, готова ли в этой связи "Русгидро" подавать в суд, он сказал: "Да".

Ранее сообщалось, что "Русгидро" ведет переговоры с правительством Киргизии о возмещении в полном объем средств, затраченных на реализацию так и не завершенного проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС в рамках межправительственного соглашения между Россией и Киргизией. Однако пока сторонам не удалось прийти к консенсусу.

В сентябре 2012 года Россия и Киргизия подписали соглашения о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, где российская сторона была единственным инвестором. Всего планировалось построить четыре ГЭС общей установленной мощностью 191 МВт. Каскад ГЭС стороны должны были возводить на паритетных условиях, этот же принцип сохранился бы и после ввода объектов в эксплуатацию.

В январе 2016 года Киргизия денонсировала соглашения с Россией о строительстве ГЭС. Одной из причин такого решения со стороны Киргизии являлось отсутствие решений по финансированию проектов. Шульгинов оценивал стоимость инвестиций в Верхне-Нарынский каскад ГЭС в $35-36 млн.

"Русгидро" подчеркивает, что межправсоглашение по строительству и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС было разорвано Киргизией в одностороннем порядке. "Русгидро никогда не выступало с заявлениями о намерении прекращения строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС", - говорится в сообщении компании.

В июле 2017 года Киргизия подписала соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада.

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