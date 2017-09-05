Ростуризм может начать передавать данные о демпинге туроператоров в ФАС

Демпингом в турбизнесе является продажа путевок ниже себестоимости в течение длительного времени

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ростуризм не исключил, что начнет передавать данные о демпинге туроператоров в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Демпингом в турбизнесе называют продажу путевок ниже себестоимости в течение длительного времени. Это может привести к банкротству туроператора, в результате чего страдают туристы. Так, демпинг привел к приостановке деятельности Ted Travel.

"Получив эту информацию, я думаю, что да, мы сумеем и проводить беседы с туроператорами, и, может быть, передавать эту информацию в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор", - сказал Сафонов.