Пресс-конференция президентов России и Южной Кореи на ВЭФ-2017. Видеотрансляция

Владимир Путин и Мун Чжэ Ин провели встречу во Владивостоке в рамках проходящего там Восточного экономического форума

Ruptly

Президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводят пресс-конференцию по итогам встречи во Владивостоке в рамках третьего Восточного экономического форума, который проходит 6-7 сентября.

В мероприятии подтвердили участие двадцать четыре государства. Агенство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.