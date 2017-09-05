Более 25 компаний подали заявки на получение бренда Made in Russia в 2017 году

С начала июля несколько компаний уже получили сертификаты для использования бренда

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 25 компаний подали заявки в Российский экспортный центр (РЭЦ) на получение экспортного знака Made in Russia с начала действия программы в 2017 году. Об этом в среду сообщила директор по внешним коммуникациям РЭЦ в рамках презентации на Восточном экономическом форуме.

"На рассмотрении [в РЭЦ] сейчас находится около 25 заявок от компаний, которые планируют поставлять свою продукцию за рубеж. Еще несколько компаний с начала июля, когда мы начали принимать заявки, уже получили сертификаты для его использования", - сказала Подгузова.

Она также отметила, что экспортный бренд представляет собой систему добровольной сертификации товаров, и продукция заявителей проходит проверку качества перед выдачей права на использование знака. По словам представителя РЭЦ, заявки в основном подают компании из отраслей автомобилестроения и машиностроения, а также производители товаров широкого потребления - продуктов питания, одежды, ювелирных украшений, детских игрушек и других.

Министерство промышленности и торговли РФ предложило предоставить РЭЦ в 2017 году субсидию в размере 370 млн рублей на создание и продвижение на внешние рынки российского экспортного бренда. По словам главы РЭЦ Петра Фрадкова, экспортный бренд Made in Russia должен помочь увеличить долю несырьевого экспорта из России до 7% в год, а также позволит повысить узнаваемость продукции российского производства и сформировать лояльность зарубежных потребителей к российским товарам.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.