Решение за правкомиссией

Общий объем субсидий, выплачиваемых за счет средств надбавки, составляет 24 млрд рублей
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ряд генерирующих и сетевых объектов на Дальнем Востоке могут быть построены за счет включения инвестиций в надбавку на мощность, которая с 1 января 2018 года будет оплачиваться потребителями Европейской территории России, Урала и Сибири. Первую очередь таких энергообъектов планируется рассмотреть уже этой осенью на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, сообщил в интервью ТАСС заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.
"Был спор, включать ли все энергообъекты, которые планируются к строительству на Дальнем Востоке, в перечень реализуемых за счет инвестиционной надбавки. Решили, что если строить за счет надбавки все, то стоимость электроэнергии в первой (Европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зонах сильно вырастет, но мы не увидим эффективности. Поэтому был сделан такой механизм - за счет надбавки будут строить на Дальнем Востоке не то, что хотят сами компании, а то, что одобрит правкомиссия", - сказал Королев.
К настоящему времени еще нет утвержденного правкомиссией перечня инвестпроектов и объемов их финансирования, чтобы оценить влияние инвестиционных расходов энергетики Дальнего Востока на стоимость электроэнергии для потребителей Европейской территории России, Урала и Сибири. По прогнозным оценкам, рост цен на электроэнергию в ценовых зонах в текущих условиях составляет 2,2% в среднегодовом исчислении.
"Общий объем субсидий, выплачиваемых за счет средств надбавки в пяти регионах Дальнего Востока, составляет в 2017 году 24 млрд рублей", - сказал Королев.
Ближайшее заседание правкомиссии по развитию электроэнергетики должно состояться этой осенью. Один из вопросов, который будет внесен в повестку, - утверждение перечня проектов, которые на Дальнем Востоке будут строиться за счет инвестнадбавки на мощность в первой и второй ценовых зонах.
За формирование списка к заседанию отвечает Минэнерго. ФАС будет принимать участие в согласовании итогового перечня непосредственно в рамках работы правительственной комиссии, исходя из расчетов роста стоимости электроэнергии для потребителей первой и второй ценовых зон на фоне включения в тариф инвестиционной составляющей для Дальнего Востока.
"ФАС должна принять тарифные решения на следующий год до конца ноября. Так как в случае согласования перечня дальневосточных энергообъектов в тариф должна быть включена инвестнадбавка, то заседание комиссии должно состояться до этого времени", - добавил Королев.
Подобный механизм финансирования развития генерации и сетевого комплекса на Дальнем Востоке даст толчок развитию энергетики, но распространять его по России нецелесообразно, уверен Королев.
"На мой взгляд, этот механизм не должен быть тиражирован, потому что он должен работать там, где не срабатывает рынок. Если мы всех сделаем особенными, то тогда надо вернуться к регулированию тарифов и не рассказывать о том, что у нас свободный рынок электроэнергии есть", - сказал замглавы ФАС.
Ранее в пяти регионах Дальнего Востока начал действовать еще один беспрецедентный механизм поддержки инвесторов - с 1 сентября 2017 года заработал механизм выравнивания энерготарифов. Он позволил снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей до среднероссийского значения - 4 рубля за 1 кВт/ч.
"Энергоемкие компании это снижение почувствуют сразу, не энергоемкие - может быть не так сильно это почувствуют. Эффект от действия механизма мы увидим по динамике инвестиций в Дальний Восток и по изменению картины занятости населения, другим макроэкономическим показателям", - сказал Королев.
В настоящее время механизм выравнивания энерготарифов действует только на Чукотке, Камчатке, Сахалине, в Магаданской области и Якутии, где стоимость электроэнергии была выше среднероссийских показателей. Срок действия механизма выравнивания составит три года.
Королев уверен, что в случае положительного эффекта от выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке механизм может быть продлен.
"Я не исключаю, что правительством в дальнейшем будут приняты решения либо по продлению механизма выравнивания энерготарифов, либо по более точной настройке этого механизма", - сказал он.
Замглавы ФАС подчеркнул, что задача мер, разрабатываемых для энергокомплекса Дальнего Востока, не только привлечь дополнительные инвестиции, но и вдохнуть новую жизнь в энергетику региона.
"Все это направлено, скорее, на то, чтобы разбудить и усилить действие позитивных факторов, которые созданы на Дальнем Востоке - территории опережающего развития, свободные порты. Мы рассчитываем, что разработанные нами механизмы дадут толчок развитию не только энергетике, но и экономике макрорегиона в целом", - резюмировал Королев.
Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.