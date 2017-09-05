Общий объем субсидий, выплачиваемых за счет средств надбавки, составляет 24 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ряд генерирующих и сетевых объектов на Дальнем Востоке могут быть построены за счет включения инвестиций в надбавку на мощность, которая с 1 января 2018 года будет оплачиваться потребителями Европейской территории России, Урала и Сибири. Первую очередь таких энергообъектов планируется рассмотреть уже этой осенью на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, сообщил в интервью ТАСС заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.

"Был спор, включать ли все энергообъекты, которые планируются к строительству на Дальнем Востоке, в перечень реализуемых за счет инвестиционной надбавки. Решили, что если строить за счет надбавки все, то стоимость электроэнергии в первой (Европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зонах сильно вырастет, но мы не увидим эффективности. Поэтому был сделан такой механизм - за счет надбавки будут строить на Дальнем Востоке не то, что хотят сами компании, а то, что одобрит правкомиссия", - сказал Королев.

К настоящему времени еще нет утвержденного правкомиссией перечня инвестпроектов и объемов их финансирования, чтобы оценить влияние инвестиционных расходов энергетики Дальнего Востока на стоимость электроэнергии для потребителей Европейской территории России, Урала и Сибири. По прогнозным оценкам, рост цен на электроэнергию в ценовых зонах в текущих условиях составляет 2,2% в среднегодовом исчислении.

"Общий объем субсидий, выплачиваемых за счет средств надбавки в пяти регионах Дальнего Востока, составляет в 2017 году 24 млрд рублей", - сказал Королев.

Решение за правкомиссией

Ближайшее заседание правкомиссии по развитию электроэнергетики должно состояться этой осенью. Один из вопросов, который будет внесен в повестку, - утверждение перечня проектов, которые на Дальнем Востоке будут строиться за счет инвестнадбавки на мощность в первой и второй ценовых зонах.

За формирование списка к заседанию отвечает Минэнерго. ФАС будет принимать участие в согласовании итогового перечня непосредственно в рамках работы правительственной комиссии, исходя из расчетов роста стоимости электроэнергии для потребителей первой и второй ценовых зон на фоне включения в тариф инвестиционной составляющей для Дальнего Востока.

"ФАС должна принять тарифные решения на следующий год до конца ноября. Так как в случае согласования перечня дальневосточных энергообъектов в тариф должна быть включена инвестнадбавка, то заседание комиссии должно состояться до этого времени", - добавил Королев.

Исключение из правил

Подобный механизм финансирования развития генерации и сетевого комплекса на Дальнем Востоке даст толчок развитию энергетики, но распространять его по России нецелесообразно, уверен Королев.