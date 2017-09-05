Глава региона: транзит электроэнергии в Монголию снизит цены на электричество для Тувы

Шолбан Кара-оол отметил, что это также позволит создать более безопасную и устойчивую сеть энергоснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Прохождение линий электропередачи в Монголию через Туву приведет к снижению цен на электричество для потребителей республики, сказал в среду глава региона Шолбан Кара-оол на круглом столе "Россия - Монголия", прошедшем в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Переток энергии между Россией, Монголией, Китаем и прохождение этих линий через Туву из Саяно-Шушенского энергетического узла даст Туве удешевление цен на электроэнергию для потребителей республики. Более безопасную и устойчивую сеть энергоснабжения", - сказал Кара-оол.

Ранее компания "Россети" предложила поставлять в Монголию дополнительно 1 ГВт электроэнергии с генерирующих мощностей в Сибири. Сообщалось, что Тува может стать транзитным регионом для экспорта электроэнергии.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.