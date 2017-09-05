Ориентир на целевые модели

По мнению экспертов для развития бизнеса в регионе также нужны снятие административных барьеров и доступ к кредитным ресурсам

Генеральный директор "Агентства стратегических инициатив" (АСИ) РФ Светлана Чупшева напомнила участникам встречи о презентованном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) национальном инвестиционном рейтинге. Его итоги свидетельствуют о сокращении разрыва в степени инвестиционной привлекательности между регионами и об улучшении ситуации в целом.

Форум в среду открылся во Владивостоке и продлится до 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Доступ к кредитным ресурсам, развитие инфраструктуры, транспорта и снятие административных барьеров необходимо для развития бизнеса на Дальнем Востоке. Такое мнение высказали участники делового завтрака "Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока: диалоги с лидерами территорий" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

"Следующий этап - такой механизм как целевые модели. Это достаточно простой алгоритм - мы выбрали лучшие практики российские и предложили коллегам. Например, по стройке у нас сегодня разница от 53 до 260 дней. Мы говорим, давайте мы на модельный объект доведем срок к концу года до 120 дней", - сказала Чупшева.

Всего насчитывается 12 целевых моделей, средний уровень их достижения по стране составляет 64%. До конца года АСИ рассчитывает довести этот показатель до 100%.

На Дальнем Востоке в числе лидеров по выполнению этих нормативов Магаданская область, Хабаровский край, Сахалинская область, Камчатский край и Амурская область. По мнению директора АСИ, Дальний Восток способен опередить по нормативам регионы ЦФО.

Среди основных сложностей Чупшева назвала отсутствие четких правил землепользования и застройки, установления границ муниципальных образований.

"Адреса объектов недвижимости несвоевременно вносятся в информационную систему, что, безусловно, сказывается на развитии бизнеса", - подчеркнула она. По ее словам, ряд регионов Дальнего Востока, такие как Республика Саха (Якутия) и Амурская область, преуспели и в этом отношении.

Другой трудностью является механизм получения разрешения на строительство, и здесь наиболее успешными оказались Хабаровский край, Магаданская область и Приморский край, считает глава АСИ.

Доступ к кредитным ресурсам

Среди основных барьеров, по мнению губернаторов дальневосточных регионов, является доступ к кредитным ресурсам для развития малого и среднего бизнеса. Как отметил глава Амурской области Александр Козлов, при работе в регионе важно учитывать процентную ставку и процедурные вопросы.

"Потому что МСП банк берет на себя риски заемщика, им надо будет провести оценку - это 10 дней. Банки, которые выдают, эту процедуру не делают, процедура короче, соответственно, предприниматели идут к ним, потому что им важно как можно быстрее получить деньги", - рассказал Козлов.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский добавил, что привлечение кредитных ресурсов было большой проблемой в 2014 году для всей страны, сейчас ситуация начинает выравниваться.

"Чтобы нашим предпринимателям было проще, мы создали гарантийный фонд, который очень помогает", - заметил он.

Глава "Опоры России" Александр Калинин рассказал, что на Дальнем Востоке в два раза больше, чем в среднем по России, люди говорят, что им не хватает доступа к деньгам. По его мнению, это в том числе связано с северным завозом.

"Это связано с тем, что институты, банки, которые там работают, у них риск - модели более жесткие. Этот вопрос обсуждался, его взяли на заметку Корпорация по развитию малого и среднего бизнеса и финансовые институты", - заметил Калинин.

Проблема демографии и падение спроса

Еще одной важной проблемой, которую озвучили участники делового завтрака, является демография.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал, что меры поддержки Дальнего Востока имели эффект за последние пять лет, прошедших с саммита АТЭС, однако депопуляция региона сохраняется.

"Минвостокразвития докладывает о 3,5 трлн рублей "инвестиционных замыслов", если хотя бы на 10% это реализуется в рабочих местах, это будет колоссальным прорывом. Но говорить о том, что мы добились качественного результата и переломили тенденцию, мы не можем, потому что депопуляция Дальнего Востока сохраняется, это главный критерий", - сказал Белоусов.

По его словам, даже сотни создающихся в территориях опережающего развития (ТОР) рабочих мест на 6 млн граждан - это капля в море.

"Люди должны почувствовать, что у них есть перспективы, чтобы тут остаться и работать", - подчеркнул Белоусов.

Для этого, отметил он, властям и бизнесу дальневосточных регионов необходимо избавиться от "вредоносных стереотипов" о том, что Дальний Восток обречен на отставание, и что у него есть 5-10 лет на "раскачку".

Также, по словам Белоусова, в течение трех месяцев планируется провести новую оценку потенциала регионов Дальнего Востока.

Глава "Опоры России" добавил, что решить существующие проблемы на Дальнем Востоке невозможно без поддержки экспорта и спроса.

"Возместить те потоки, которые шли по импорту продукции с Дальнего Востока в центр России возможно, если тут качественно будет улучшена поддержка экспорта. Только если предприятия, которые работают здесь, начнут массово экспортировать в Азиатско-Тихоокеанский регион, денежные потоки не только вернутся, они вырастут во много раз", - сказал Калинин.

Он добавил, что есть проблема и с теневым сектором на Дальнем Востоке.

"Нужно не только добиваться выхода этого сектора в легальное поле, но и не создавать новых административных барьеров, в том числе при выделении земель, распределении объектов мобильной или стационарной торговли, принятии тех или иных кадастровых оценок", - сказал Калинин.

Объем рынка и транспортная доступность

Говоря о достижении целевых моделей в регионах, губернаторы отмечают, что часто объективные причины, такие как удаленность территории, низкая транспортная доступность, не позволяют на равных конкурировать с центральными регионами России.

"Во-первых, проблема объема рынка: на огромной территории <…> на 1 млн человек попытаться создать рынок объективно невозможно. Вторая причина - транспортные расходы. Что бы ни говорили, до 85% в стоимости товаров составляют транспортные услуги... 70% территории не имеют никакой транспортной связи: ни дорог, ничего", - рассказал глава Якутии Егор Борисов.

О проблеме объема рынка говорил и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Он отметил, что регионам Дальнего Востока в вопросах привлечения инвесторов никогда не сравниться с регионами Центральной части России, однако, у них есть свои преимущества.

"Рынок сбыта там огромен, многие инвесторы приходят туда, чтобы поставить производство и реализовывать товар Москве и ближайшим территориям, где проживают десятки миллионов человек. На Дальнем Востоке преимущества - наличие природно-сырьевой базы, которая предполагает переработку и леса, и рыбы, и полезных ископаемых", - сказал Кожемяко.

Кроме того, в числе преимуществ он назвал близость Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает доминирующей для экономики Дальнего Востока экспортную составляющую. В этом смысле наиболее логичным, по словам губернатора, будет развитие тех направлений, которые на Дальнем Востоке уже представлены.

"Сегодня инвестор пошел в направлении переработки рыбы, мы переходим из сырьевого сегмента по газу, строя газоперерабатывающий завод в Амурской области. Дальний Восток привлекателен и для туризма, и это не только наш турист - это Азиатско-Тихоокеанский регион", - подчеркнул Кожемяко.