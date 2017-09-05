Взаимодействие будет осуществляться в рамках соглашения между концерном и и Агентством по технологическому развитию

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Оборонно-промышленный концерн "Моринформсистема-Агат" ("Моринсис-Агат") и Агентство по технологическому развитию заключили соглашение о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Документ подразумевает, в частности, расширение применения технологий гражданского и двойного назначения в Арктике и создание высокотехнологичной продукции по программам "умный корабль", "умный дом" и "разумный город".

"Концерн "Моринсис-Агат" обладает существенным технологическим и инженерным потенциалом. Со своей стороны, Агентство по технологическому развитию готово будет предложить партнеру те продукты гражданской номенклатуры, которые с нашей точки зрения будут востребованы на рынке, а если для этого понадобится развивать технологии концерна, мы также готовы оказать ему содействие", - сказал генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин.

Стороны договорились о помощи российским предприятиям в покупке современных отечественных и иностранных технологий в судостроении, формировании и реализации инвестиционных проектов технологического обмена и модернизации в приборостроении.

Как пояснили в "Моринсис-Агат", среди направлений сотрудничества партнеров - участие Агентства в инвестпроектах технологического обмена и модернизации концерна и его дочерних предприятий в локализации переделов конечной продукции. Агентство будет способствовать диверсификации производства шельфового оборудования, морской робототехники, развитию применения технологий гражданского и двойного назначения в Арктике, поддержке в реализации национальной технологической платформы "Освоение океана", а также в новых смежных отраслевых направлениях создания высокотехнологичной продукции, в частности, по программе "умный дом". Подобные системы подразумевают использование технологий и материалов, позволяющих объединить инженерные системы в структуру, управляемую, например, с помощью единого пульта, и помогающих экономить ресурсы.

Агентство по технологическому развитию учреждено в июне 2016 года решением правительства РФ. Агентство содействует российским предприятиям во внедрении современных технологических решений для достижения конкурентного уровня выпускаемой продукции.

Основными направлениями деятельности концерна "Моринформсистема-Агат" являются разработка, производство, гарантийное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация интегрированных многофункциональных систем управления кораблей, комплексных средств автоматизации управления соединениями морских сил, систем управления морских ракетных и артиллерийских комплексов, боевых информационно- управляющих систем для надводных кораблей и подводных лодок.

О форуме

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.