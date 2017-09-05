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6 сентября, 09:58
"Русгидро" продолжает переговоры о продаже каскада ГЭС в Армении

Глава компании Николай Шульгинов сообщил, что в настоящее время идут переговоры с уже вторым потенциальным покупателем, но есть и другие предложения

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" продолжает вести поиск покупателя на Севано-Разданской ГЭС в Армении, который менеджмент компании решил продать как непрофильный актив. К настоящему времени "Русгидро" не получила от потенциальных покупателей выгодных коммерческих условий, сообщил журналистам глава "Русгидро" Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ-2017.

"Мы продолжаем работать с потенциальным покупателем, пока выгодных коммерческих условий не видим и перенесли дальше поиски и переговоры. Но от идеи этой (продажи каскада ГЭС - прим. ТАСС) мы не отказались", - сказал Шульгинов.

Он отметил, что в настоящее время идут переговоры с уже вторым потенциальным покупателем, но есть и еще предложения о покупке актива. Севано-Разданским каскадом ГЭС, по его словам, интересуются "местные, но не связанные с республикой" компании.

"Русгидро" решила продать Севано-Разданской каскад ГЭС из-за отсутствия у компании стратегии по развитию международных проектов.

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