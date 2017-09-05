На Дальнем Востоке до конца года откроется коворкинг-центр "Точка кипения"

Центр откроется в Дальневосточном федеральном университете

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Коворкинг-центр "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив (АСИ) откроется в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) до конца 2017 года. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

"[Это] первое на Дальнем Востоке и, надеемся, не последнее пространство, которое будет востребовано и даст доступ ко всем нашим методикам и наработкам, а также к федеральным экспертам. Поэтому Дальний Восток уверенно сможет выпускать специалистов и создавать высокотехнологичные проекты, в том числе, в рамках программы цифровой экономики", - рассказала глава АСИ.

По словам Чупшевой, ДВФУ является якорным на Дальнем Востоке и одним из лучших по ряду направлений в России.

"У АСИ здесь также работает команда лидеров. ДФО - первый регион, где уже внедрена и открыта камера по образованию. Поэтому "Точки кипения" - это логичное продолжение для университета, и мы уверены, что это будет хорошей площадкой для креативной молодежи, для стартапов и в части акселерации, и в последующем внедрении проектов", - отметила он.

Дальневосточная площадка станет шестой "Точкой кипения" в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Петрозаводска, Новосибирска.

По данным АСИ, формат коворкинг-центра - новый для региона. Он должен способствовать построению эффективной коммуникации представителей власти, бизнеса, технологических предпринимателей и членов общественных организаций для создания новых моделей развития региона. В центре внимания окажутся лучшие практики образования, развития малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, перспективные идеи для бизнеса, социальные проекты, региональные стратегические инициативы, улучшающие качество жизни людей.

Восточный экономический форум в среду открылся во Владивостоке и продлится до 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.